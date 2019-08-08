محافـظ المنوفية يكرم سائق توك توك رد 53 ألف جنيه لـ أرملة

وقام المواطن بالبحث عن صاحب المبلغ لتسليمه إليه واتضح أن هذا المبلغ يخص إحدى السيدات ( أرملة) وتقوم بتجهيز إحدى بناتها للزواج ورفض المواطن عرض السيدة لأخذ جزء من المبلغ كمكافأة له.



كرم محافظ المنوفية المواطن وأهداه شهادة تقدير ، موجها الشكر له تقديرًا لأمانته وإخلاصه ، مشيرًا أنه نموذج يحتذى به فى الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة وأن ذلك ليس بغريب علي أبناء محافظة المنوفية والتي يتصف أهلها بالصدق والأمانة.





كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المواطن عبدالحميد جلال القليوبى موظفا بإدارة تحسين الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور تقديرًا لأمانته ، حيث قام المواطن برد مبلغ مالى (53) ألف جنيه عثر عليه أثناء عمله آخر اليوم بالتوك توك الخاص به.