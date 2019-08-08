تكريم ضباط المراقبة الجوية المتميزين وأبنائهم المتفوقين .. فيديو وصور

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، حفل تكريم لعدد من ضباط المراقبة الجوية من أعضاء النادي المتقاعدين وأيضا من الأعضاء ممن لهم مؤلفات ثقافية وعلمية، وأبنائهم من متفوقي المراحل التعليمية المختلفة.



وأعرب كابتن أحمد عبدالفتاح، خلال كلمته بالحفل، الذي أقيم اليوم الخميس، بنادى إيروسبورت فرع ب التابع لوزارة الطيران المدني، عن سعادته بتكريم كبار ضباط المراقبين الجويين المحالين للتقاعد، على مجهوداتهم وما بذلوه خلال سنوات عملهم في عمل المراقبه الجوية لخدمة المجال الجوي المصري.



وكرم رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، أبناء ضباط المراقبين الجويين المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة وأيضا بينهم المتفوقون في مجالات رياضية مختلفة، مؤكدا على ضرورة دعم وتحفيز الأجيال الأطفال والشباب المتفوقين حيث أنهم أجيال المستقبل التي ستقود مراحل العمل خلال السنوات القادمة.



وأكد أحمد عبدالفتاح، على سعي نادي ضباط المراقبة الجوية الدائم لخدمة المراقبين الجويين، وتقديم كافة وسائل التحفيز والدعم نظير ما يبذلونه ويقدمونه في عملهم لتسيير حركة المجال الجوي المصري.



حضر الاحتفالية، عدد كبير من مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، بينهم كابتن محمد مصطفى، وكابتن هيثم حسن، فضلا عن عدد كبير من ضباط المراقبة الجوية المحالين إلى سن التقاعد والحاليين وأسرهم.