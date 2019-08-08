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موجز البلد| محمد صلاح يحقق لقبا جديدا.. توقف بي أوت كيو.. إنقاذ مصريين علقوا بمصعد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:59 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، وضع تقرير إنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على رأس قائمة أفضل مهاجمي الريدز في القرن الـ 21.

ونشر موقع "ليفربول دوت كوم" الإنجليزي، تقريرا وضع فيه النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة أفضل مهاجمي ليفربول خلال القرن الـ 21 متفوقا على لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي.. لمزيد من التفاصيل.
https://www.elbalad.news/3936109

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ 3 مواطنين من داخل مصعد بأحد العقارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بتعطل مصعد كهربائى بعقار سكنى وبداخله محتجزين بدائرة قسم شرطة النزهة. لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/3936067

أكد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إغلاق حساباتهم على شبكة قنوات "be out Q" وإيقاف البث، حول العالم.

ولم يجد مشاهدو شبكة القنوات أي بيان رسمي من المسئولين عنها لمعرفة ما حدث، وهو ما يطرح سؤالًا على المتابعين عبر "تويتر" إما أن قنوات بي أوت كيو قد أُغلقت أو إما أن هناك عمليات صيانة تتم في أجهزة القنوات وستعود خلال ساعات. للمزيد عن توقف بي اوت كيو
https://www.elbalad.news/3935640

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