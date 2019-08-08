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رياضة

مران بدني قوي على الرمال لتجهيز لاعبي بني سويف للممتاز.. صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:27 م
مران بني سويف
مران بني سويف
مالك خالد
خاض لاعبو بني سويف بقيادة حسن موسي، مرانا قويا صباح اليوم الخميس على الرمال داخل منتجع الاسيوطي الرياضي، ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب.

وأدي اللاعبون المران بشكل قوي في حضور الجهاز الفنى في ظل الهدف لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنيه ورفع معدلات اللياقة البدنية لهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستعد فريق بني سويف لخوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام فريق البلاستيك على هامش استعداداته للممتاز ب.
سوف يؤدي الفريق مرانا اخر على ملعب الأسيوطي قبل السفر القاهرة لأداء مباراة البلاستيك الودية.
مران بدني قوي على الرمال لتجهيز لاعبي بني سويف للممتاز.. صور
مران بدني قوي على الرمال لتجهيز لاعبي بني سويف للممتاز.. صور
مران بدني قوي على الرمال لتجهيز لاعبي بني سويف للممتاز.. صور
مران بدني قوي على الرمال لتجهيز لاعبي بني سويف للممتاز.. صور

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