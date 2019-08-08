حملة لإزالة بناء مخالف بـ اللبان في الإسكندرية.. صور

شنّ حي الجمرك بالإسكندرية، حملة لإيقاف أعمال شروع في بناء مخالف لإزالة البناء المخالف بفيلا بشارع عبد المنعم، دائرة قسم اللبان، وتم فك الشدة الخشبية ومصادرتها.



وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، إن المعاينة أسفرت عن وجود شدة خشبية بالطابق الرابع تمهيدًا للانتهاء من بنائه وذلك بدون ترخيص. يُذكر أن الفيلا مكونة من ثلاثة طوابق وداخل مجلد التراث.



وأِشارت "شعبان"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الحملة تشكلت من إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي، حيث تمت الإزالة من خلال مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي.



وأضافت أن الحملة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والمراقبة والرصد لأي أعمال مخالفة وإيقافها على مدار اليوم بنطاق الحي لفرض الانضباط والالتزام بالقوانين.