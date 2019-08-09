لماذا تخلت سامسونج عن فتحة السماعة في Galaxy Note10

أصابت الصدمة عشاق علامة سامسونج الشهيرة بعد تضحيتها بـ فتحة السماعة التقليدية 3.5 ملليمتر فى أحدث أيقوناتها Galaxy Note10 بكل إصداراته، واستبدالها بسماعة أخرى تعمل بنفس نوع شاحن الهاتف.



وبالرغم من اعتقاد الكثيرين بوفاء سامسونج تجاه تلك الميزة القديمة ونها عكس آبل، إلا أن تقليد الشركة الكورية الجنوبية لنظيرتها الأمريكية، يتضح من هذا التصرف،



وفسر خبراء صناعة الهواتف الذكية أن الاستغناء عن فتحة السماعة التقليدية يوفر على الجهاز ميزتين يفتقدهما.



الأولى يتيح جعل سعة بطارية الهاتف أكبر بـ 100 ميللى أمبير، والخيار التانى أن إزالتها تجعل خاصية الاهتزاز بالتليفون أقوى و أفضل.

