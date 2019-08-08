برلمانية: مجمع الأسمدة الفوسفاتية إنجاز جديد في عهد الرئيس السيسي

أشادت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، مؤكدة أن حجم المجهود في هذا المجمع خرافي.



وأضافت آمال رزق الله، فى بيان صحفى، أن هذا المجمع يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، وتم الانتهاء منه في 3 سنوات ما يعد وقتًا قياسيًا، وطبقًا لأعلى معدلات الجودة فى العالم.



وأشارت آمال رزق الله، إلى أن الطاقة الإنتاجية لمجمع الأسمدة الفوسفاتية نحو مليون طن سنويًا بتكلفة 12 مليار جنيه، وسيعمل على إنتاج الأسمدة البلورية الذوابة وحامض الفوسفوريك التجاري النقي، لأول مرة في مصر.



وأكدت أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية يوفر حاجة الزراعة المصرية وتوسعات الاستصلاح المقدرة 1.5 مليون فدان خلال الأعوام المقبلة.