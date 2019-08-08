الأهلي يستعلم من المقاصة عن مستحقاته في صفقة بيع أنطوي لـ بيراميدز

حرصت إدارة الأهلي علي الاستعلام من مسئولي مصر المقاصة عن مستحقاته من صفقة انتقال جون أنطوي الي بيراميدز التي وصلت الي 25 مليون جنيه .



وكان الأهلي قد وافق علي بيع الغاني جوني أنطوي الي المقاصة مقابل 600 الف دولار و15% من إعادة بيعه.



ويرى النادي الفيومي أن هناك 600 ألف دولار لا ينطبق عليها نسبة الــ15% التي يتضمنها تعاقد بيع اللاعب الغاني لهم من الأهلي والباقي والمقدر بـ900 الف دولار سوف يتم تحويل نسبة الأهلي منها حين يتم تسليم المستحقات من بيراميدز، ويدرس الأهلي العقد من الجانب القانوني في هذا الشق ومدي أحقيتهم في الحصول علي النسبة الكاملة من عدمه.



