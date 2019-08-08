ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستعلم من المقاصة عن مستحقاته في صفقة بيع أنطوي لـ بيراميدز

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرصت إدارة الأهلي علي الاستعلام من مسئولي مصر المقاصة عن مستحقاته من صفقة انتقال جون أنطوي الي بيراميدز التي وصلت الي 25 مليون جنيه .

وكان الأهلي قد وافق علي بيع الغاني جوني أنطوي الي المقاصة مقابل 600 الف دولار و15% من إعادة بيعه.

ويرى النادي الفيومي أن هناك 600 ألف دولار لا ينطبق عليها نسبة الــ15% التي يتضمنها تعاقد بيع اللاعب الغاني لهم من الأهلي والباقي والمقدر بـ900 الف دولار سوف يتم تحويل نسبة الأهلي منها حين يتم تسليم المستحقات من بيراميدز، ويدرس الأهلي العقد من الجانب القانوني في هذا الشق ومدي أحقيتهم في الحصول علي النسبة الكاملة من عدمه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 صفقات نارية لنادي بيراميدز وأنطوي يقترب.. تعرف عليها

رسميا.. جون أنطوى سادس صفقات بيراميدز في الميركاتو الصيفي

ننشر قيمة انتقال جون أنطوي إلى صفوف بيراميدز

المقاصة: مطالب أنطوي عثرت انتقاله للزمالك.. وميدو رفض عرضا من صن داونز

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. علاقة محرمة وراء مقتل مسنة وحفيدتها بالشرقية.. يقتل شقيقته لشكه في سلوكها بـ البساتين

رسمياً.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تخصصات البنات المطلوبة للالتحاق بـ أكاديمية الشرطة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 -8 - 2019

مقر إقامة حفل جنيفر لوبيز بـ العلمين الجديدة .. فيديو وصور

بـ فستان قصير فسفوري.. نسرين أمين تتألق في إطلالة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر

استمرار أعمال ترميم معهد الاورام.. فيديو وصور