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برلمان

برلمانية: مجمع الأسمدة الفوسفاتية نقلة في الصناعة المصرية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:52 م
مجمع الأسمدة الفوسفاتية
مجمع الأسمدة الفوسفاتية
معتز الخصوصى
أشادت النائبة غادة عجمي بكلمة الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والتي دعا فيها لضرورة التصدي للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

وقالت عضو البرلمان فى بيان صحفى لها إن الجميع عليه مسئولية لمواجهة الإرهاب سواء مؤسسات في الدولة أو أفرادا، ويجب على الجميع تحمل مسئوليته في هذا الأمر حرصا على أمن وسلامة المجتمع.

كما أكدت عجمي أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية نقلة في الصناعة المصرية، حيث إنه يحقق الاكتفاء الذاتي، وإنتاج كميات تكفي للتصدير للخارج، وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب.

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