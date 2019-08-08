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نائب: مصر أول من نبهت العالم لخطر الإرهاب.. وتصدت له باستراتيجية شاملة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:41 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تصدت بقوة وفاعلية لظاهرة الارهاب.

وقال النائب في بيان، اليوم، إن مصر كان لها السبق منذ الثمانينيات من القرن الماضي، في ضرورة تكاتف مختلف الجهود وتضافرها للتصدى للارهاب ومعالجة المشكلة من جذورها، خاصة أن الارهاب ليس مرتبطا بالفقر والظروف الاجتماعية الصعبة ولكنه بيئة كاملة فاسدة تنمو بجوار الشخص المتطرف.

وتابع ان ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق لشباب معظمهم جاءوا من دول أوروبية غنية ورغم ذلك تلوثوا بالإرهاب ، فهم لم يكونوا فقراء كما هى الاسباب المعتادة للتطرف.

وشدد رشاد على أن افضل ما في الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتصدي للإرهاب انها جامعة مانعة، تعرف ان الإرهاب له اسباب دينية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتعمل على معالجتها كلها.

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