مدبولي من العلمين: نسير بخطى سليمة..ونجاحاتنا لن تهدمها هجمات الشر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حجم التنمية الذي يحدث في مصر كبير، والدليل على ذلك مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث أن إنجاز هذا المشروع تم بجهد كبير، مكملا: "نحن نسابق الزمن من أجل بناء وطننا لتعويض ما فقدناه في الفترة الماضية".



وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مدينة العلمين الجديدة عقب جولته في المدينة، أن الإنجاز الموجود الحالي على أرض الواقع، لم يكن موجودا منذ عامين، فهو فخر للمصريين حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الأبراج والوحدات السكنية كما أن هناك جامعتين سيتم بدء عملهم عقب الانتهاء من إنشاءاتهم كما لدينا أماكن خدمية كبيرة بحيث أصبح لدينا مدينة متكاملة الشعب المصري.



وبعث رئيس الوزراء إلى الشعب المصري رسالة قال فيها: "عُمر ما العنف والتخريب يبني دولة أو مجتمع"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الحكومة التحرك لمستقبل لبلدنا وأولادنا.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن أمرين مهمين أعلنتهم وزيرة التخطيط اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء وهما معدل البطالة انخفضت لـ 7.5 % ومعدل التضخم لـ 7.8 أى أنه قل مقارنة بشهر يونيو مقارنة بـ 13% في يونيو 2018 هذا يعني أننا نسير بخطى سليمة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما نحن عليه الآن بجهد الرئيس السيسي الذي يقود المستقبل وهذا الجهد يؤتى ثماره اليوم ليس فقط داخل بلدنا بل على مستوى الشرق الأوسط ككل



وأوضح رئيس الوزراء أن كافة تقارير الاقتصاد العالمي تؤكد أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم مؤكدا أننا أمام تحدي استمرار نجاحاتنا في النهوض بوطننا لتصبح في تقدم وازدهار.



ونوه إلى أن نجاحاتنا لن تهدمها هجمات الشر بل جميعنا لدينا أصرار موضحا اتفاقه مع جملة الرئيس السيسي :"عمر ما العنف والتخريب يبنوا الدولة أو المجتمع"



وناشد رئيس الوزراء كل جموع الشعب المصري بالتعاون مع الحكومة من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها وطننا والا نتكاسل في الإبلاغ عن أصحاب الأنشطة المشبوهة حفاظا على أركان الدولة المصرية واستقرارها.



وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإنجاز كم المشروعات القومية بوقت سريع بمساعدة القوات المسلحة فنحن نسابق الزمن ونتحدى أنفسنا لتعويض ما فقدناه في الفترة الماضية.