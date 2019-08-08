محافظ المنوفية يلتقى أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية للاستعداد لمعرض تراثنا

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا بحضور طارق صابور مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ، وإيهاب حجازى مدير فرع الجهاز بالمنوفية ، ومديرى إدارات التعاون الدولى والصناعات الحرفية بالمحافظة وعدد من الصناع أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية " الصدف – الخزف – الفخار – السجاد الحرير – السيرما- الأرابيسك – النجف الاسلامى- المشغولات اليدوية وغيرها" بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .



حيث تم مناقشة كيفية استعداد المحافظة وأصحاب الصناعات لعرض منتجاتهم الحرفية والتراثية بمعرض "تراثنا " والمقرر إقامته فى الفترة من 2 أكتوبر حتى 6 أكتوبر 2019 بأرض المعارض بالمنارة بالتجمع الخامس وذلك تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



من جانبه أكد مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بالصناعات الحرفية والتراثية التى تشتهر وتتميز بها محافظة المنوفية عن غيرها على مستوى الجمهورية مشيرا الى أن معرض "تراثنا" المقرر اقامته أكتوبر المقبل سيعد أكبر معرض تم إقامته حيث تبلغ مساحته 10 آلاف متر وتم تجهيزه على أعلى مستوى وتخصيص مساحة 700 متر لمنتجات محافظة المنوفية ليكون فرصة لعرض منتجات المنوفية التراثية والحرفية ومساعدة كل أصحاب الحرف فى التعريف بمنتجاتهم وتسويقها .



من جانبه أكد المحافظ على دعمه الكامل لاصحاب هذه الحرف والصناعات لما تتميز به من قيمة تراثية عالية ، مشيرا الى أن المحافظة ستتعاون بكل الطرق مع أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية لتذليل كافة العقبات التى تواجههم وكذلك مساعدتهم بكافة الطرق فى نقل وعرض منتجاتهم والوقوف بجانبهم بكل السبل حتى تظهر المنوفية ومنتجاتها بأبهى الصور وإتاحة الفرصة لهم ولمنتجاتهم فى تسويقها محليا وعالميا بأفضل صورة ممكنة .



