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مرأة

بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من أحدث إطلالة لها.

وتألقت ميس حمدان بإطلالة جريئة، مرتدية تيشيرت أحمر فاقع كات مكشوف، واستكملت إطلالتها بارتدائها بندانة الراس.

كاش مايوه يكشف عن مايوه باللون الاصفر، واستكملت إطلالتها بترك شعرها القصير الذي وصفه بعض متابعيها بـ الشعر الهايش".

واعتمدت الفنانة ميس حمدان، على وضع الماكياج الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها ووضعت روج باللون الفوشيا، وارتدت اكسسوارات تماشت مع إطلالتها سلسلة تأخذ شكل النسر.
بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر

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