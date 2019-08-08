ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق 4 صواريخ على قوات الجيش السعودي في نجران

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:11 م
الميليشيات الحوثية
الميليشيات الحوثية
أحمد سيف الدين

إدعت جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، إطلاقها 4 صوارخ على تجمعات تابعة للجيش السعودي في منطقة نجران.

ووفقا لما نشرته قناة المسيرة، أطلقت ميليشيات الحوثي 4 صواريخ من بالقرب من منطقة السديس في نجران السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلانها أيضا، شن هجوم على مواقع تابعة للجيش السعودي في منفذ علب.

في وقت سابق علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على ما شهدته عدن من تطورات بالقرب من قصر المعاشيق الرئاسي.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في بيان "نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن، وقيادة التحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف المتحدث باسم التحالف "قيادة التحالف تدعو كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وتحذر من إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني".

ترشيحاتنا

رسميا.. كاف يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدورى الأبطال

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها فى دوري أبطال أفريقيا

صدمة قاسية.. مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي

اتبرع ولا متبرعش.. القصة الكاملة لأزمة تبرع محمد صلاح لمعهد الاورام

رسميا.. فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر