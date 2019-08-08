إطلاق 4 صواريخ على قوات الجيش السعودي في نجران



إدعت جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، إطلاقها 4 صوارخ على تجمعات تابعة للجيش السعودي في منطقة نجران.



ووفقا لما نشرته قناة المسيرة، أطلقت ميليشيات الحوثي 4 صواريخ من بالقرب من منطقة السديس في نجران السعودية.



يأتي ذلك بالتزامن مع إعلانها أيضا، شن هجوم على مواقع تابعة للجيش السعودي في منفذ علب.



في وقت سابق علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على ما شهدته عدن من تطورات بالقرب من قصر المعاشيق الرئاسي.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في بيان "نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن، وقيادة التحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن".



وأضاف المتحدث باسم التحالف "قيادة التحالف تدعو كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وتحذر من إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني".

