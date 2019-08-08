كريم قاسم: طارق العريان من حمسني للجزء الثاني من ولاد رزق

أكد النجم كريم قاسم أن التطوّر في شخصية رمضان رزق بفيلمه الجديد ولاد رزق هو ما حمسه للمشاركة فى الجزء الثاني من الفيلم.



وقال : دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من نجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول ولذلك انا مراهن على الجزء الثاني أكثر من الأول.



وتابع كريم قاسم: الأهم في هذه المعادلة الجمهور، نجاح الفيلم يُقاس دائمًا بدرجة ارتباط الجمهور به، وإلى أي مدى تلامس مع حياتهم الحقيقية.



ويقوم كريم قاسم بدور رمضان رزق الأخ الأصغر في عائلة رزق، ويبدأ الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول خلالها الاخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



فيلم ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، خالد الصاوي، باسم سمرة، إخرج طارق العريان.



يذكر أن كريم قاسم ينتظر حالياَ عرض فيلمه العالمي سواح في فرنسا وبلجيكا والذي حقق نجاحًا في عروضه الأولى بلوكسمبرج.



