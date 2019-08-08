تعيين أشرف عزت رئيسا لمجلس إدارة شركة غزل المحلة

قرر الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للغزل والنسيج اليوم تعيين المهندس أشرف عزت رئيس لمجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج خلفا للمهندس إبراهيم صادق لبلوغه سن المعاش .



جاء ذلك فى إطار حرص مسئولي الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج على اختيار الكوادر والقيادات المستقبلية للشركات الغزل والنسيج على مستوي قطاعات بمحافظات الجمهورية .



كما تضمن قرار رئيس القابضة تعيين عضوين لمجلس الإدارة للشئون الفنية والإدارة الشئون المالية من أبناء الشركة للنهوض بقطاعاتها والتواصل مع عمال الشركة بشكل إيجابي خلال المرحلة المقبلة .



وصرح عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن النقابة العامة تطالب العاملين بالشركة بأهمية التعاون الكامل مع الادارة الجديدة للنهوض بالشركة وخروجها من عثرتها والنقابه العامه تنتهز هذه الفرصة وتهنئ جموع العاملين بعيد الاضحي المبارك ..

