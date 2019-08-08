فعاليات وأنشطة ثقافية بالفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية بفرع ثقافة الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم.



ونظم قصر ثقافة الفيوم ورش أشغال فنية لعمل خروف العيد من الفوم، وعروضا فنية لفرقة عرب الفيوم البدوية، وفرقة الموسيقى العربية، والإنشاد الديني، وفرقة الفيوم لكورال وموسيقى الطفل، وإلقاء محاضرة عن عيد الاضحى المبارك بمكتبة اللاهون، وعمل ورشة رسم حر عن هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بمكتبة حي جنوب.



وتعرض هذه الفنون خلال عيد الأضحى المبارك وحتى نهاية شهر أغسطس 2019 حسب البرنامج المعد بهذا الشأن وخطة فرع ثقافة الفيوم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



وفي مركز سنورس تم تنظيم ورشة فنية لمجسم خروف العيد، ومجسم الكعبة الشريفة من الفوم، وإلقاء محاضرة عن فضل يوم عرفة بمكتبة الكعابي، وفي مركز طامية تم إلقاء محاضرة عن وقفة عرفات، وعمل ورشة فنية لخروف العيد.



وكذلك إلقاء محاضرة دينية ببيت ثقافة أبشواى، وإلقاء محاضرة بعنوان الأعياد في الأديان بمكتبة ثقافة اطسا، ومحاضرة عن هجرة الرسول(صلى الله عليه وسلم)، ومحاضرة عن عيد الاضحى المبارك بعنوان الأعياد عند المسلمين بمكتبة قلمشاه.

