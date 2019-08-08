برلمانى: انخفاض معدل التضخم والبطالة في مصر إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوطن

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، ان انخفاض معدل البطالة والتضخم، انجاز غير مسبوق لحكم الرئيس السيسي ، ويؤكد أن هناك ادارة ناجحة للبلاد وسياسات اقتصادية ومالية رشيدة. خصوصا وانه على مدى عقود لم يكن هذا يحدث او بالأحرى لم يحدث أبدا، منوها في بيان له اليوم، أن انخفاض معدل التضخم إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايدًا في الإنتاج، وضبطًا للأسواق.



كما شدد محمود ، أن انخفاض البطالة في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى ان مصر تسير بقوة نحو المستقبل وتتغلب على كافة مشاكلها الاقتصادية.



وكان قد أظهر تقرير رسمي نشر اليوم الخميس تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو الماضي إلى أقل مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، ليصل إلى 7.8 سنويا، مقابل 13% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الانخفاض يأتي على خلاف توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة قرار خفض دعم أسعار الوقود في بداية الشهر الماضي.



وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ معدل التضخم الشهري خلال يوليو الماضي 1.8%.



وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع مؤشر المستهلك الشهري، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.7% ومجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 20.4% وقسم النقل بنسبة 5.8% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2% مقارنة بمستواها في يونيو الماضي.

