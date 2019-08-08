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ديني

بـ الرسوم المتحركة.. الأزهر يطلق سلسلة كيف أحج للتعريف بالمناسك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:17 م
صدى البلد
محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، سلسلة تعريفية لمناسك الحج بعنوان "كيف أحج"، للتعرف على أركان، وواجبات، وَسُنن الحج، وتوضيح الأمور التي ينبغي مراعاتها لمن أراد الحج.

اعتمدت السلسلة على الرسوم المتحركة لشرح مناسك الحج، وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاج حجاج بيت الله الحرام معرفته عن كل نسك، وذلك فى إطار الدور التوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وخرجت سلسلة الرسوم المتحركة "كيف أحج" تزامنًا مع إطلاق حملة "وأتمو الحج" التي أطلقها المركز الإعلامي؛ حتى تصل المعلومة للحجاج بوضوح، حيث تم شرح المناسك بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة ومُبسَّطة.

ويأتي إطلاق تلك الحملة فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم بالعمل على رفع الجانب التوعوي لحجاج بيت الله الحرام والذي يتضمن تعريفهم وتوعيتهم بمناسك الحج وشعائره، وكذلك الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.

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