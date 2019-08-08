من أول جلسة.. الحبس عامين لصديقة شيرين سيف النصر.. الفنانة: صاحبة عمري سرقتني والمتهمة ترد: ضائقة مالية .. التحقيقات: قامت بتقليد ذهب وماس فالصو من أجل التضليل

ندى حمودة - أحمد مهدي في الجلسة الأولى.. جنح الجيزة تقضي بـ الحبس عامين لـ صديقة شيرين سيف النصر

الفنانة: صديقة عمري سرقتني.. كنت مأمناها جدا زي أختي وعرفتها أرقام خزنتي

التحريات: المتهمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية من غرفة النوم وقامت بتقليدها من الزجاج

أسدلت محكمة جنح الجيزة، الستار على واقعة سرقة مشغولات



5 ملايين جنيه

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن صدور حكم ضد صديقتها السابقة، التى قامت بسرقة مجواهرتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية، متابعة في تصريحات لـ "صدى البلد": "للأسف صديقتى اللى أعرفها من وأنا عندى 8 سنين هى اللي سرقتنى".



الصديقة الخائنة

وأضافت شيرين سيف النصر: "تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أديهولها"، ويوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة.





تقليد المجوهرات

تستكمل شيرين سيف النصر: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".



تحقيقات النيابة

وباشرت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة الشهيرة شيرين سيف النصر، وتبين من التحقيقات أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر تتعامل مع تاجري مشغولات ذهبية، حيث قامت ببيع بعض المسروقات لأحدهما، وتبين أنها عبارة عن غويشة وانسيال.



التحريات: ذهب فالصو

وكشفت تحريات فريق البحث، أن المتهمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية وقامت بتقليدها من الزجاج ومحاولة إعادتها لمكانها من أجل تضليل شيرين ولعدم شكها في اختفاء المشغولات الذهبية، وأنها تحصلت على مفتاح غرفة النوم من شيرين بحجة إعادة بعض الملابس المستعارة منها.



أقوال شيرين سيف النصر

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، والتى أكدت أنها فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقتها، مشيرة إلى أن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.



المتهمة: ضائقة مالية

وأقرت المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن ارتكابها واقعة السرقة، قائلة: "أمر بضائقة مالية ولمعرفتي بمكان تواجد المجوهرات الخاصة بصديقتي، طلبت منها مفتاح غرفتها لإعادة بعض الأشياء التي كنت قد استعرتها منها، وبعد دخولي الغرفة قمت بإعادة الأشياء وسرقت المشغولات لتقليدها، وأخبرتها بأنني رأيت الخزنة الخاصة بها مفتوحة وأن أحد الأشخاص قام بسرقتها".



استعادة مجوهرات الفنانة

وطلبت النيابة حينها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة على المصوغات ومكان تواجد الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر بعد إلقاء القبض على صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.



التحريات الأمنية

وأرشدت المتهمة أثناء مناقشتها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة، وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى المحل، وبمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن على علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.



بلاغ سرقة الفنانة

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث لقسم الجيزة، عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة، والتي تبين أنها صديقة للفنانة وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها. اقرأ ايضا.. من أوضة النوم إلى السجن.. حكاية سرقة صديقة شيرين سيف النصر لمجوهراتها تستكمل شيرين سيف النصر: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".وباشرت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة الشهيرة شيرين سيف النصر، وتبين من التحقيقات أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر تتعامل مع تاجري مشغولات ذهبية، حيث قامت ببيع بعض المسروقات لأحدهما، وتبين أنها عبارة عن غويشة وانسيال.وكشفت تحريات فريق البحث، أن المتهمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية وقامت بتقليدها من الزجاج ومحاولة إعادتها لمكانها من أجل تضليل شيرين ولعدم شكها في اختفاء المشغولات الذهبية، وأنها تحصلت على مفتاح غرفة النوم من شيرين بحجة إعادة بعض الملابس المستعارة منها.واستمعت النيابة لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، والتى أكدت أنها فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقتها، مشيرة إلى أن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.وأقرت المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن ارتكابها واقعة السرقة، قائلة: "أمر بضائقة مالية ولمعرفتي بمكان تواجد المجوهرات الخاصة بصديقتي، طلبت منها مفتاح غرفتها لإعادة بعض الأشياء التي كنت قد استعرتها منها، وبعد دخولي الغرفة قمت بإعادة الأشياء وسرقت المشغولات لتقليدها، وأخبرتها بأنني رأيت الخزنة الخاصة بها مفتوحة وأن أحد الأشخاص قام بسرقتها".وطلبت النيابة حينها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة على المصوغات ومكان تواجد الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر بعد إلقاء القبض على صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.وأرشدت المتهمة أثناء مناقشتها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة، وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى المحل، وبمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن على علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث لقسم الجيزة، عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة، والتي تبين أنها صديقة للفنانة وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها.

أقرأ ايضا.. شيرين سيف النصر تروي لـ صدى البلد تفاصيل تعرضها للسرقة على يد صديقتها أسدلت محكمة جنح الجيزة، الستار على واقعة سرقة مشغولات الفنانة شيرين سيف النصر ، بعد 10 أيام فقط من الواقعة، حيث قضت بمعاقبة صديقة الفنانة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة السرقة.كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن صدور حكم ضد صديقتها السابقة، التى قامت بسرقة مجواهرتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية، متابعة في تصريحات لـ "صدى البلد": "للأسف صديقتى اللى أعرفها من وأنا عندى 8 سنين هى اللي سرقتنى".وأضافت شيرين سيف النصر: "تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أديهولها"، ويوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة.