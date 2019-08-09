شاب يلقى مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب سيلفي .. فيديو

نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة وفاة شاب صعقا بالكهرباء أثناء تسلقه لبرج كهربائي فى أوكرانيا لالتقاط صورة سيلفي.



تعود التفاصيل، عندما قرر نيكولاي كومبانيتس البالغ من العمر 16 عامًا، تسلق برج الكهرباء البالغ ارتفاعه 30 مترًا، بدون إستخدام أى معدات تأمبنية.



ولكن لسوء حظه اختل توازنه بعد التقاط الصورة السيلفى خاصته، وأصيب بصاعقة كهربية أسقطته أرضًا، ليلقى مصرعه فى الحال.



يذكر أن صديق نيكولاى البالغ من العمر 14 عامًا، كان يقوم بتصويره من أسفل، ثم أبلغ فرق الإنقاذ عقب السقوط، إلا أنه لم يك أن صديقه قد فارق الحياة.



