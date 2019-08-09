ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يلقى مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب سيلفي .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة وفاة شاب صعقا بالكهرباء أثناء تسلقه لبرج كهربائي فى أوكرانيا لالتقاط صورة سيلفي.

تعود التفاصيل، عندما قرر نيكولاي كومبانيتس البالغ من العمر 16 عامًا، تسلق برج الكهرباء البالغ ارتفاعه 30 مترًا، بدون إستخدام أى معدات تأمبنية.

ولكن لسوء حظه اختل توازنه بعد التقاط الصورة السيلفى خاصته، وأصيب بصاعقة كهربية أسقطته أرضًا، ليلقى مصرعه فى الحال.

يذكر أن صديق نيكولاى البالغ من العمر 14 عامًا، كان يقوم بتصويره من أسفل، ثم أبلغ فرق الإنقاذ عقب السقوط، إلا أنه لم يك أن صديقه قد فارق الحياة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ البطة والرموش الصناعية.. سيلفي زينة يبهر متابعيها على إنستجرام

شاهد.. شاب يغامر بحياته لإنقاذ سائح كاد يغرق في البحر بسبب سيلفي

بدون مكياج.. آيتن عامر تبرز جمالها الطبيعي في صورة سيلفي

سيلفي الموت.. مراهقان يجازفان بحياتهما لـ التقاط صورة أعلى برج شاهق

اتصورت سيلفى.. آيتن عامر تتألق بـ الكاجول في أحدث إطلالة.. شاهد

غرامة لمن يلتقط الصور سيلفي مع الدببة في رومانيا.. اقرأ السبب

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لـ مقتل 8 إرهابيين في الفيوم

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة كهربا.. ممدوح عباس يتعرض للإغماء ويسقط في الأسانسير

شاب يلقي بطفل فرنسي من الدور العاشر بعد خطفه من والدته.. فيديو

كل خميس.. أحمد عفيفي يحلل مباريات الدوري على صدى البلد ..تفاصيل

إسلام جمال ينشر صورا من كتب كتاب احمد حاتم

ياسمين عبد العزيز تصطدم بسيارة إسعاف وتعطل نقل مريض للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام