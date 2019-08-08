في اليوم العالمي لها.. نجوم عشقوا تربية القطط وياسمين عبد العزيز الأشهر



يسرا



تعتبر الفنانة يسرا من أبرز الفنانات المصريات اللاتي يعشقن القطط ، إذ قالت، في تصريحات سابقة لها، إنها تعشق تربية القطط، مشيرة إلى أنها تمتلك أكثر من قط وقطة، ولا يمكن أن تستغنى عنها أبدًا.



ياسمين عبد العزيز



أما الفنانة ياسمين عبد العزيز، فتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي أثرن الجدل بإقتناء القطط، وذلك بعدما نشرت صورة قطتها (بوبوس)، وهي قطة صاحبة شكل غريب، أثارت الجدل بين متابعي الفنانة على انستجرام، بسبب شكلها غير المألوف.



وتبين فيما بعد أن قطة ياسمين عبد العزيز من أغلى وأندر أنواع القطط في العالم، إذ تنتمي لفصيلة (إسفينكس)، والشهيرة بالقطة الفرعونية، حيث وضعت صورها على نقوش المسلات والجدران الفرعونية، وتتسم هذه القطة بالفضول والذكاء الشديد، ولديها صفات تقترب من صفات الكلاب.



تايلور سويفت



وامتد حب القطط لنجوم العالم أيضًا، حيث تعتبر النجمة العالمية (تايلور سويفت)، من أبرز نجمات العالم اللاتي يعشقن القطط، حيث رافقتها قطتها Meredith طوال فترة تصوير كليب أغنيتها Red.



ياسمين صبري



كذلك صرحت الفنان ياسمين صبري، منذ فترة بأنها تعشق القطط، وتربيتها، وتعتبرها مثل أصدقائها، فهي تربي قطة بمنزلها وتأكل من نفس الطبق التي تأكل منه.





يصادف اليوم الخميس 8 أغسطس، اليوم العالمي للقطط، الذي أطلقه الصندوق الدولي للعناية بالحيوان عام 2002، احتفاءً بالقطط والحث على الاهتمام بها وتبنيها ورعايتها صحيًا باعتبارها حيوانا أليفا.