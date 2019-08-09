مشروع قانون للحصول على إعفاءات بنسب للمتأخرين في سداد التأمينات

قال الدكتور ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الإنعقاد الخامس للحصول على إعفاءات بنسب معينة للمتأخرين فى سداد التأمينات الإجتماعية أسوة بما حدث فى الضرائب.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه سيعكف على إعداد مشروع القانون خلال الشهر المقبل لتنظيم العلاقة بين المواطنين والتأمينات الإجتماعية ، مؤكدا أن من سيسدد التأمينات المتأخرة عليه سيكون له نسبة إعفاء من المديونية.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.



