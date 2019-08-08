منتخب الشباب يشارك بـ دورة زامبيا استعدادا لـ تصفيات أمم إفريقيا

قرر اتحاد الكرة الموافقة على خوض منتخب الشباب المشاركة ضمن منافسات دورة كوسوفا الودية فى زامبيا خلال شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك بعدما حصل مسئولو الجبلاية على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى بقيادة ربيع ياسين من أجل مشاركة شباب الفراعنة ضمن منافسات الدورة استعدادا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية القادمة.



ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات الأفريقية المقرر انطلاقها فى شهر مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب فى نفس العام.



يذكر أن اتحاد الكرة سبق له تلقى اعتذار منتخب السودان عن خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر للشباب فى القاهرة.