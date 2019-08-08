احذر من تعرض أطفالك لتلوث الهواء.. يصيبهم بهذا المرض الخطير

أكد بعض العلماء من معهد تكساس أن مرض الربو يصيب حوالي ثلث الأطفال في أوروبا، والذي قد يرجع السبب الرئيسي في إصابتهم به إلى تلوث الهواء.



ويقدر الباحثون أن أكثر من 190،000 طفل يمكنهم ان يصابوا بالربو بسبب تلوث الهواء، حيث قال الدكتور هانين خريس ، مؤلف مشارك في الدراسة من معهد تكساس، إن نتائج الدراسة أكدت أنه يجب على الأطفال ان يبتعدوا قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة، والتي يكسوها عوادم السيارات والدخان.



وقال الباحثون المشرفون على الدراسة، إن منظمة الصحة العالمية بيست صارمة في الحد ومنع بعض الملوثات صارمة، بما يكفي لحماية الأطفال من الربو.



ويمكن ان يتسبب تطور الالتهاب الرئوي العادي، إلى إصابة الأطفال والرضع بالربو، حيث ان نسبة الإصابة تزيد بين الأطفال الذين يحملون العامل الوراثي للإصابة.



نظرت الدراسة التي أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية في معدلات الإصابة بالربو بين أكثر من 63 مليون طفل يعيشون في 18 دولة أوروبية ، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقارنوا معدلات الإصابة بالربو مع تقديرات مستويات الملوثات التي يتعرض لها الصغار عادة.



وكشفت نتائج الدراسة إلى انه اقترن وجود الملوثات في الجو بإصابة الأطفال بالربو، والذي يبدأ بالتهاب رئوي بسيط، ويتطور مع العوامل المحيطة بالطفل، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.