ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحذر مطلوب.. البيئة تكشف سبب ظهور حوت قرب شواطئ الساحل الشمالي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:28 م
حوت على شواطئ الساحل
حوت على شواطئ الساحل الشمالي
حنان توفيق
أكدت وزارة البيئة أن الحيتان تتواجد بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول الشمال الأفريقي ومنها مصر وكذلك سواحل الدول الأوروبية وذلك تعليقا منها على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ظهور فيديو مصور لإقتراب حوت من شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الساحل الشمالي.

وأضافت الوزارة أن الحيتان تقترب من السواحل بكثرة في شمال وغرب البحر المتوسط لكنها قليلة في المناطق الشرقية من مياه المتوسط بسبب قلة الغذاء في منطقة شرق المتوسط مقارنة بالغرب خاصة في الشهور الأولى من فصل الصيف التي تقل فيها كميات الأسماك عن الفصول الأخرى لذا تلجأ الحيتان للإقتراب من الموانئ وموانئ الصيد والسواحل بحثًا عن الأسماك الصغيرة.

وأوضحت ان ظهور الحيتان في هذا التوقيت يعود أيضا إلى السلوك المتغير لصغار الحيتان والمتعلق بعمليات التحول والتوجه نحو المياه الأكثر دفئًا وهي المياه الأقل عمقًا تجاه السواحل خاصة بعد إنتهاء مواسم التزاوج في نهاية الربيع وأول الصيف.

ويؤكد خبراء أن هذه الحيتان إن كانت صغيرة في العمر وتبدو كبيرة في الحجم تضل في معظم الأحيان طريق السرب المصاحب لها وقد تلبث لأيام قد تطول لأسبوع أو أسبوعين على المناطق الساحلية حتى تعود للمياه العميقة.

وسجلت وزارة البيئة في برامج الرصد الدورية بالتعاون مع المنظمات الدولية 11 نوعًا من الحويتات في شرق المتوسط سواءً في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة منها 7 أنواع متوطنة و4 أنواع مهاجرة.

وأكدت وزارة البيئة أن الحيتان ليست مفترسة ولكن ينبغي أخد الحذر وعدم الإقتراب من منطقة مشاهدة الحيتان على الشواطئ خاصة الكبيرة منها نظرًا لأنها تتحرك عشوائيًا عند إحساسها بالقرب من الشواطئ أو بحركة الإنسان الكثيقة حولها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخريطة الكاملة لوزارة البيئة لتطبيق السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة

شاهد.. ظهور حوت على شواطئ الساحل الشمالي.. والبيئة تعلق على الواقعة

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير فسفوري.. نسرين أمين تتألق في إطلالة جديدة

وهي تحتضنه.. ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية مع زوجها

رئيس سموحة يعلن انتقال نجم الأهلي السابق للإسماعيلي

موجز السوشيال ميديا.. وصلة رقص من إليسا على المسرح بتونس.. الجمهور يسخر من علي ربيع

رسمياً.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

بعد كزبرة وحنجرة.. الموسيقيين توقف بصلة والصواريخ والعفاريت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

بـ سلسلة النسر.. ميس حمدان في إطلالة مثيرة بـ الأحمر

استمرار أعمال ترميم معهد الاورام.. فيديو وصور