الحذر مطلوب.. البيئة تكشف سبب ظهور حوت قرب شواطئ الساحل الشمالي

أكدت وزارة البيئة أن الحيتان تتواجد بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول الشمال الأفريقي ومنها مصر وكذلك سواحل الدول الأوروبية وذلك تعليقا منها على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ظهور فيديو مصور لإقتراب حوت من شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الساحل الشمالي.



وأضافت الوزارة أن الحيتان تقترب من السواحل بكثرة في شمال وغرب البحر المتوسط لكنها قليلة في المناطق الشرقية من مياه المتوسط بسبب قلة الغذاء في منطقة شرق المتوسط مقارنة بالغرب خاصة في الشهور الأولى من فصل الصيف التي تقل فيها كميات الأسماك عن الفصول الأخرى لذا تلجأ الحيتان للإقتراب من الموانئ وموانئ الصيد والسواحل بحثًا عن الأسماك الصغيرة.



وأوضحت ان ظهور الحيتان في هذا التوقيت يعود أيضا إلى السلوك المتغير لصغار الحيتان والمتعلق بعمليات التحول والتوجه نحو المياه الأكثر دفئًا وهي المياه الأقل عمقًا تجاه السواحل خاصة بعد إنتهاء مواسم التزاوج في نهاية الربيع وأول الصيف.



ويؤكد خبراء أن هذه الحيتان إن كانت صغيرة في العمر وتبدو كبيرة في الحجم تضل في معظم الأحيان طريق السرب المصاحب لها وقد تلبث لأيام قد تطول لأسبوع أو أسبوعين على المناطق الساحلية حتى تعود للمياه العميقة.



وسجلت وزارة البيئة في برامج الرصد الدورية بالتعاون مع المنظمات الدولية 11 نوعًا من الحويتات في شرق المتوسط سواءً في المياه الإقليمية المصرية أو المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة منها 7 أنواع متوطنة و4 أنواع مهاجرة.



وأكدت وزارة البيئة أن الحيتان ليست مفترسة ولكن ينبغي أخد الحذر وعدم الإقتراب من منطقة مشاهدة الحيتان على الشواطئ خاصة الكبيرة منها نظرًا لأنها تتحرك عشوائيًا عند إحساسها بالقرب من الشواطئ أو بحركة الإنسان الكثيقة حولها.