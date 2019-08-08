القاهرة السينمائى يستضيف جوائز النقاد العرب لأفضل الأفلام الأوروبية

يعمل مركز السينما العربية خلال الأيام الجارية على تكوين لجنة تحكيم خاصة من النقاد العرب لإختيار جوائز النقاد العرب للسينما الأوروبية التي يتم تنظيمها بشراكة مع مؤسسة European Film Promotion.



ومن المنتظر أن يتم تقديم الجوائز خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الحادي والأربعين في نوفمبر القادم، فيما لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظات عن أى تفاصيل تخص الجوائز أو إمكانية ثبات موعد تسليمها كل عام بالمهرجان المصرى.



يشار الى ان مركز السينما العربية يمنح ما يسمى بـ جوائز النقاد السنوية عن الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم إنتاجها خلال العام ويشارك في اختيارها أكثر من 70 ناقدًا من حوالى 34 دولة حول العالم، عبر موقع Festival Scope.



الدورة الحادية والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى تستضيفها العاصمة المصرية فى الفترة بين 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظى أحد شركاء مركز السينما العربية الأساسيين عبر شركته فيلم كلينك.



وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني التي تُقام بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما، وسوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.



وسوف يظل باب التقدم مفتوحًا حتى 12 سبتمبر وتبحث Screen Buzz عبر الورشة عن أفضل المشاريع التليفزيونية في مرحلة التطوير ومن تأليف كُتاب عرب موهوبين مقيمين في العالم العربي.



وتتعاون Screen Buzz للعام الثاني على التوالي مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة محمد حفظي الذي عقب قائلًا: "ساهمت Screen Buzz بصورة كبيرة في اكتشاف وتطوير قصص مذهلة من تأليف كُتَّاب عرب موهوبين، وذلك من خلال ورشة تطوير السيناريو التليفزيوني التي أقيمت العام الماضي. لديّ شعور إيجابي بأن ورشة العام الحالي ستحقق هدفها وستساهم في تحقيق المزيد من النجاح لأيام القاهرة لصناعة السينما".

