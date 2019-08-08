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رياضة

"الإعلاميين" يتعاقد رسميا مع إيهاب المصري موسمين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:24 م
صدى البلد
كتب- مالك خالد:
أتم مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة المهندس طارق الشرباصي، التعاقد مع إيهاب المصري مهاجم المقاولون العرب وأسوان الأسبق، لدعم هجوم الفريق استعدادا للممتاز "ب".

ووقع إيهاب المصري رسميا على عقود الانضمام لكتيبة الإعلاميين موسمين، فى صفقة انتقال حر، لدعم خط هجوم الفريق فى الفترة المقبلة.

وتم الانتهاء من الصفقة فى حضور بعض مسئولي نادي الإعلاميين ومحرم فؤاد المدير الإداري.

ويعد إيهاب المصري من اللاعبين اصحاب الخبرات ولعب لأندية عديدة منها المصري وبتروجيت والمقاولون العرب وأسوان وحرس الحدود، ويمتاز بالقدرة التهديفية العالية.

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