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رياضة

أزمة داخل مران المنيا .. تعرف على التفاصيل

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
كتب مالك خالد
شهد مران فريق المنيا اليوم الخميس أزمة كبيرة بعد وقوع مشادة بين محمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي بنادي المنيا، وهيثم حسين المدرب العام للفريق.

وبدأت الأزمة عندما أخطر محمد السيد هيثم حسين بوجود مشكلة لدى اللاعب أحمد عصام صانع الألعاب، وطلب من المدرب العام التدخل لمعرفه ما يمر به اللاعب خاصة أنه سليم طبيا، وبعدها قام المدرب العام بطلب اللاعب للحضور وحاول ابعاد اخصائي العلاج الطبيعي، ما ادي حدوث مشادة كلامية بينهم وتدخل على الفوز اللاعبون وباقي أفراد الجهاز لاحتواء الأزمة وانهاء تلك المشكلة.

والغريب أن تلك الأزمة وقعت في غياب مدير الكرة محمد عليان الذي وصل المران متأخرا.

ويشهد فريق المنيا حالة غريبة من عدم الاستقرار في ظل تعدد المشاكل داخل الفريق سواء في الجهاز او بين اللاعبين.

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