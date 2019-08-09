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برلمان

برلماني: مجمع الأسمدة الفوسفاتية سيوفر 1500 فرصة عمل

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:15 ص
مجمع الأسمدة الفوسفاتية
مجمع الأسمدة الفوسفاتية
معتز الخصوصى
أشاد الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بافتتاح الرئيس السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ، مشيرا إلى أن هذا المجمع يمثل قيمة مضافة كبيرة لمصر ، خاصه وان خام الفوسفات كان يصدر بدون قيمة مضافة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إفتتاح هذا المجمع سيعود بالنفع على الفلاح والإقتصاد المصرى ، كما انه مفيد جدا لأننا أصبحنا الان نصنع المواد الخام للفوسفات ثم نعيد تصديره مرة اخرى.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا المجمع سيساهم فى توفير 1500 فرصة عمل ، يضاف إليهم 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، كما تفقد عددًا من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمجمع.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح تفصيلي على ماكيت تضمن عرض كافة المنشآت التى يحتويها المجمع والتي صممت على مساحة 400 فدان لتكون صرحًا صناعيًا عملاقًا على الأراضي المصرية.

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