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برلمان

برلماني: سنطالب باستدعاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشتهم في عدد من القضايا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ستناقش خلال دور الانعقاد الخامس الوضع الاقتصادى فى مصر بعد تسلم آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، هذا بالإضافة إلى مناقشة دلالة الأرقام الاقتصادية التى أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة الاقتصادية ستناقش أيضا وصول معدلات الفقر إلى نسبة 32%، حسبما أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى مناقشة زيادة معدلات الفقر خلال الـ3 سنوات الماضية إلى حوالي 4.7 % والأسباب التى أدت إلى ذلك.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن اللجنة الاقتصادية ستناقش كذلك وضع برنامج الحكومة بعد تسلم آخر شريحة من صندوق النقد الدولي ودور استراتيجية 2030 بعد زيادة معدلات الفقر، مشيرا إلى أننا سنطلب استدعاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشتهم فى كل ذلك ، والتى تتمثل فى وزارات الاستثمار والتخطيط والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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