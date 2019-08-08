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حوادث

الداخلية تعلن حالة الاستنفار والطوارئ لتأمين احتفالات عيد الاضحى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:50 م
تأمينات وزارة الداخلية
تأمينات وزارة الداخلية استعدادا لعيد الاضحي
مصطفى الرماح
تشهد كافة المحافظات استنفارا أمنيا لأجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن بمناسبة الإستعداد لتأمين إحتفالات عيد الأضحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعدادًا لإحتفالات المواطنين.

وقامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ، وتحقيق الإنضباط ، وحماية وتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام ، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وتم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وإنتهجت الوزارة أسلوبًا جديدًا لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية) بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة فى تيسير الحركة المرورية خلال الاحتفالات ، وذلك عقب تلقيهم الدورات التدريبية التى تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم فى تحقيق الإنضباط المرورى ومعاونة المواطنين ، وقد تم دعمهم بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الإنتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات ، والتأكيد على الإلتزام باليقظة التامة ، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

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