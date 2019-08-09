نائب: مصر تحتاج إلى دفع عجلة الاستثمار ومواجهة البيروقراطية والفساد



قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا فى حاجة شديدة إلى دفع عجلة الإستثمار خلال المرحلة المقبلة ، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسى على تعديلات قانون الاستثمار.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى التصدى للطابور الثالث الممثل فى البيروقراطية والفساد اللذان يقفان كمعوق للإستثمار.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الرقابة الإدارية أعلنت عن المرحلة الأولى من تطبيق الحكومة الإلكترونية ، والتى سيكون لها دور كبير فى تقليل الفساد المالى والإدارى ، مشيرا إلى أنه بدون استثمار وتصنيع وزراعة لن تتحق أى نهضة فى مصر.



وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

