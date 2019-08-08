تحقيق حول لهو أطفال فى مياه البرك والمستنقعات الملوثة بالدماء بمجزر المحلة..صور

شهدت ساحات مجزر مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة لعب ولهو العشرات من الأطفال والصبية في مياه البرك والمستنقعات المتراكمة والمخلوطه بدماء ذبائح المواشي تزامنا مع إعلان ديوان محافظة الغربية وهيئة الطب البيطري جاهزية كافة المجازر ورفع حالة الطوارىء استعدادا لاستقبال ذبائح الأضاحي خلال أجازة عيد الأضحى المبارك .



ورصد "صدى البلد "استمرار تراكم الأطنان من روث المواشي والحيوانات فضلا عن تجمع كميات البرك والمستنقعات مما أدي الى غرق مباني وغرف المجزر وتلف بعض التحصينات وسط تجاهل كامل من مسئولي هيئة الطب البيطري .



فى المقابل، أعطى اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى المهندس محمد سراج، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق مع المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب الغربية، لصيانة خطوط الصرف الصحي داخل المجزر العمومي لتأمين أرواح وحياة المواطنين.



كما شدد محافظ الغربية على ضرورة رفع حالة الطوارئ والتأكد من سلامة جميع المجازر قبل استقبال أضاحي المواطنين وتوفير جميع الأمصال والتحصينات اللازمة لوقاية المواشي من أخطار الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسل.