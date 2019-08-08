مصطفى بكري:عبد الناصر قائد حقيقي ورمز لكل مناسبة وطنية

قال الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ظل خالد في أذهان المصريين حتى يومنا هذا، رغم كل حملات التشوية التي تقوم بها جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن "ناصر" كان رمز لكل مناسبة وطنية، حيث يرفع المصريين صورته حتى اليوم.



ونوه، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الشعب المصري قادر على الفرز والتعرف علي القائد الحقيقي، والذي ظل محاط بالمؤامرات والخيانة طوال حياته، ولكنه كان يهدف لإعلاء راية الوطن العزيز.



وتابع، أن الشعب المصري واعي يؤمن بقدرة القادة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعمير البلاد، من خلال المشروعات القومية العملاقة التي يقوم بها، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، ولكنه تمكن من التغلب عليها باراده من الشعب المصري العظيم.