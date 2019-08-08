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برلمان

نائب: تجاوب الدولة السريع مع حادث الأورام الإرهابي يؤكد يقظتها إزاء التهديدات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:24 م
النائب، محمد إسماعيل
النائب، محمد إسماعيل
معتز الخصوصى
أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ان مصر كلها تلفظ الإرهاب، والـ100 مليون مصري يتمنون زوال هذا الخطر الى الابد.

وأشاد النائب في بيان، اليوم، بالجهود التي بذلتها الدولة والتحرك على مختلف الأصعدة فور وقوع الحادث الارهابي أمام معهد الأورام وسقوط اكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين.

وتابع: "على الفور، كانت هناك رعاية صحية وتحرك أمني وتوجيهات من جانب الرئيس السيسي بسرعة صرف التعويضات للمصابين ولأسر الشهداء".

ولفت إلى ان الحادث الأخير، كشف حمق وعدوانية الجماعات الارهابية الضالة، فأعمالها الاجرامية تزيد نبذ وكراهية الناس لها وتدل على عجز وتخلف وتطرف وعدوان، قائلا ان الارهاب ليس فقط مشكلة تعانى منها مصر، ولكنه مشكلة عالمية تواجه بلدان العالم أجمع.

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