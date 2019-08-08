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تعليم

شوشة : منح من 4 جامعات خاصة لأبناء شمال سيناء.. والتقديم غدا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:26 م
شوشة : التصديق على
شوشة : التصديق على منح من 4 جامعات خاصة لأبناء سيناء
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أنه تم التصديق على منح من 4 جامعات خاصة ، وتم الإعلان على البوابة الاليكترونية للمحافظة عن كل جامعة و شروطها الخاصة .

وأشار الي أنه تم تخصيص المنح المجانية للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة ، للدراسة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية بالجامعة اليابانية.

ويشترط أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩ والحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، وألا يكون الطالب تقدم لأي من المنح بالجامعات الخاصة لهذا العام.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى الطلبات في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة خلال مواعيد العمل الرسمية، أيام السبت ١٠ أغسطس، الخميس ١٥ أغسطس، والسبت ١٧ أغسطس الجاري.

وسيتم إرسال الأسماء المرشحة للجامعات عقب اجازة العيد .

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