رئيس جامعة طنطا: بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد 18 أغسطس

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن وضع جدول زمني لجميع كليات الجامعة لبدء الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2019/2020 ابتداءً من يوم 18 أغسطس الجاري.



ووجه رئيس الجامعة بتجهيز أماكن لأولياء أمور الطلاب، كما وجه بضرورة توفير الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.



وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الكشف الطبي سيتم بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي ، على أن يكون الكشف الطبي من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وعلى الطلاب المتقدمين استلام استمارة الكشف من مقر الكلية التى تم الترشح لها قبل موعد بدء الكشف الطبي، وفي حالة عدم الحصول على الاستمارة على كل طالب وطالبة إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.



وشدد نائب رئيس الجامعة على أنه لن يتم قيد أي طالب أو طالبة بالكلية ما لم يكن قد تم توقيع الكشف الطبي عليه.



1- يبدأ الكشف الطبى لطلاب جامعة طنطا الجدد يوم 18 أغسطس الجاري بكليات الطب والصيدلة والعلوم (بنات) ، وتخصيص يوم 19 لذات الكليات (بنين).



2- يوم 20 لكليات طب الأسنان والهندسة والزراعة( بنات) ، وتخصيص يوم 21 لذات الكليات (بنين).



3- يوم الخميس 22 لكليات الحاسبات والمعلومات والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والتربية النوعية (بنات) ، وتخصيص يوم السبت 24 لذات الكليات (بنين).



4. يوم 25 لكلية التربية (بنات) ، وتخصيص يوم 26 للبنين



5. يوم 27 لكلية التجارة (انتظام وانتساب موجه) بنات ، وتخصيص يوم 28 للبنين



6. يوم الخميس 29 لكلية الآداب (انتظام وانتساب موجه) بنات، وتخصيص يوم السبت 31 للبنين



7. أول سبتمبر كلية الحقوق (انتظام وانتساب) بنات ، وتخصيص يوم 2 سبتمبر للبنين.



8. تخصيص يوم 3 سبتمبر لتخلفات جميع الكليات بنات



9. تخصيص يوم 4 سبتمبر لتخلفات جميع الكليات بنات