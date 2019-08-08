أغرب 7 أحداث وقعت على متن الطائرات هذا العام



وادعى الركاب أن درجة الحرارة وصلت إلى 40 درجة في المقصورة، تبدو لقطات Twitter لهذا الحدث قاسية حقًا، وقد منحت Air Transat تعويضًا 600 يورو لكل راكب.



لف امرأة بملاءة بسبب ملابسها القصيرة

أجبرت شركة الطيران الأمريكية طبيبة بصحبة ابنها الصغير على تغطية نفسها بملاءة قبل الصعود إلى الطائرة بسبب ارتدائها "سالوبيت" قصيرا وهو ما اعتبره أحد الموظفين "غير مناسب"، لكن الشركة عوضت المرأة برحلة أخرى بعدما نشرت الصور على صفحتها في تويتر.



طرد رجل بعد سخريته من الفودكا

ألقى شاب على متن طائرة لشركة ساوثويسترن مزحة عن ضرورة حصولهم على الخمر بدلًا من الماء على الطائرة لانتظارهم الطائرة ساعتين، لكن موظف الشركة لم يتقبل المزحة وقاموا بإخراجه بأمر من المسئولين خارج الطائرة.

يمكن للأخطاء الواردة خلال السفر أن تؤدي إلى ردود فعل غير عادية، ليس فقط من المسافرين، ولكن من موظفي شركات الطيران أيضًا، إليكم 7 من أغرب الأشياء التي حدثت على الطائرات حتى الآن هذا العام وفقًا لموقع كالجاري هيلارد.استيقظت امرأة على متن طائرة تابعة لشركة طيران كندية لتجد نفسها وحدها على الطائرة المظلمة، بعد نزول الركاب والطاقم وإغلاق الطائرة ونسيانها في الداخل، حاولت الخروج بشجاعة، وأخبرت المرأة القصة على فيسبوك، حيث تمت مشاركتها منذ ذلك الحين مئات المرات."عايز أقعد جنب الشباك"، تم وضع رجل بالقوة على مقعد متحرك لإخراجه من الطائرة بعدما أخذ مقعد شخص آخر بجوار النافذة، ورفض التحرك من مكانه، حاول الطقم زحزحته ولكنه رفض، فاضطروا إلى التعامل معه بالقوة.تصدر الموسيقي والممثل الأمريكي «بوستا رايمز» عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام بعد نقله من رحلة الدرجة الأولى في لندن بعد شجار مع امرأة، والسبب أنها وضعت أمتعتها المحمولة في الصندوق فوق مقعده، الغريب أنه لم يكن معه حقائب لكن "كيف لها أن تضع حقائبها فوق رأسه".أجبرت شركة الطيران الكندية امرأة في الـ70 من العمر مشاركة شاب غريب في الـ35 على مشاركة بعضهما في غرفة واحدة داخل فندق قريب من المطار، وذلك بعدما فاتتهما الرحلة، الأغرب أن الغرفة لم يكن بها إلا سرير واحد فقط.لقد كانت الرحلة كابوسًا لمجموعة مسافرين من إيطاليا إلى كندا، تأخرت رحلة شركة Air Transat لمدة 6 ساعات، تاركة الركاب على متنها، بما في ذلك 40 طالبًا في رحلة مدرسية "دون تكييف"، بالإضافة إلى فنجان واحد من الماء لكل منهما.