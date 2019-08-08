من أول وجديد.. إطلاق مبادرة للم شمل الأسرة المصرية

أطلقت الإعلامية نيفين منصور مبادرة للم شمل الأسرة المصرية، من خلال برنامجها "من أول وجديد" الذي يذاع عبر قناة الحدث اليوم، مؤكدة أن هناك العديد من الرجال والنساء على حد سواء يهدرون حياتهم في السجون والديون نتيجة المغالاة في تكاليف الزواج أو نتيجة التوقيع علي شيكات وكمبيالات علي بياض لتجهيز بناتهم وأبنائهم للزواج.



وأضافت أن البعض يستدين نتيجة المرض، وقد يستغل بعض التجار وذوي المال حاجة غيرهم للمال لاستغلالهم وأخذ الكثير وسجنهم في بعض الأحيان للمطالبة بتعويضات وهمية لا أساس لها من الصحة.



وشددت نيفين منصور على ضرورة الابتعاد عن العادات الخاطئة والمغالاة في تكاليف الزواج وعدم المقارنة بالآخرين للحفاظ علي هيبة الأسرة وعدم تفكيكها والانتهاء بسجن أحد الآباء نتيجة الديون .



وأشارت منصور إلى ضرورة إنشاء صندوق لمساعدة المحتاجين الحقيقيين والعاجزين عن سداد تكاليف الزواج دون مغالاة علي غرار صندوق تحيا مصر، ولكن مخصص لمساعدة المقبلين علي الزواج بحيث يتم دراسة الحالات المستحقة لتوفير الضروريات الأساسية لإعانتهم علي تأسيس أسرة جديدة دون ديون أو توقيع كمبيالات وشيكات للمستغلين من التجار.