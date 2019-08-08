محافظ الدقهلية: فتح 26 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحي مجانا طوال أيام العيد

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن توفير خدمة الذبح مجانا لجميع الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجازر الحكومية للمحافظة والبالغ عددها 26 مجزرا وذلك تيسيرا على المواطنين ولضمان سلامة الأضاحي والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.



وأكد محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة عدم إنقطاع المياه والكهرباء ورفع المخلفات يوميا وتزويد المجازر بعدد كاف من العمال، وتطهير أحواض الترسيب وصيانة الصرف الصحى بالمجازر ،وأوضح أنه تم دعم المجازر بعدد كاف من الأطباء المدربين على العمل لمواجهة التزايد فى أعداد المذبوحات، وتوفير كافة مستلزمات المجازر .



وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين والجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من اَى مسببات مرضية قبل وأثناء احتفالات عيد الأضحى.



ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، على أن المديرية إنتهت من الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتم التوجيه على أطباء المجازر بإستمرار العمل طوال فترة العيد، وإلغاء الراحات اعتبارا من الأول من أغسطس وحتى آخر أيام العيد، كما تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بالشوارع وأماكن تجمع المواطنين خلال العيد.