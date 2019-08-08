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عروس حادث معهد الاورام تروي تفاصيل جديدة حول تحول فرحها إلى جنازة..فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:27 م
حادث معهد الاورام
حادث معهد الاورام
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "نعمة" عروس حادث معهد الأورام الأليم، والتي توفي كل أسرتها في حادث الإرهابي، أخذت تروي وتكتب علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث بالتفصيل خلال تلك الليلة، كونها أحد المتضررين والشهود العيان لتلك الحادث.

ونوه، "بكري" خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الفتاة تحدث عن تزامن ذلك الحادث مع ليلة خطوبتها، حيث كانت عائدة للمنزل برفقة خطيبها وعائلتها بعد إنتهاء الحفل، في موكب من 4 سيارات كانت هي تستقل السيارة الأخيرة، لتتفاجئ بانفجار شديد أصاب الـ3 سيارات الأخري.

وتابع، أن الفتاة أكد وجود أهلها جميعا داخل تلك السيارات المحترقة، حيث صدمت من المشهد المروع ولم تعلم ماذا تفعل.

وأشار بكري، إلي أن هناك سيارة دخل في الطريق المخالف لتلك المنطقة والتي لا تحمل لوح معدنية، والتي اصطدمت بإحدى سيارات الفرح لتحدث ذلك الأنفجار الكبير.

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