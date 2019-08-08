لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي تشيد بالبنية التحتية في مصر

ثمن رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، عبده بكار كون صديقي، التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجال البنية التحتية، معتبرا أن مثل هذه الإنجازات تؤكد أن مصر تعد مثالا يحتذى به في القارة الإفريقية.



ووجه صديقي - في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التي استضافها مجلس النواب المصري بدءا من يوم الاثنين الماضي -، الشكر للسلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



وأعرب عن سعادة أعضاء اللجنة بالزيارات الميدانية التي قاموا بها على هامش اجتماعاتهم، والتي شملت المتحف المصري، وقناة السويس، وقصر عابدين.



وقال صديقي إن أعضاء اللجنة أبدوا إعجابهم الشديد بتاريخ مصر، والتطور الكبير في البنية التحتية، لا سيما في قناة السويس الجديدة، وإنجازها خلال عام واحد بأيدٍ مصرية وتمويل مصري خالص دون أي مساعدة أجنبية، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تجعلنا نؤكد أن مصر مثال يحتذى به في قارتنا.



ووجه الشكر لمجلس النواب المصري نيابة عن البرلمان الإفريقي، وكذلك إلى النائب حاتم باشات على جهوده في التنظيم الناجح لاجتماعات اللجنة بمقر البرلمان، استجابة لطلب اللجنة بعقد اجتماعاتها في مصر.



وثمن رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية العروض التي قدمها الخبراء المصريون والأجانب الذين استضافتهم اللجنة حول القضايا المهمة التي تشغل القارة الإفريقية، وفي مقدمتها التحديات الخاصة بملفات المياه ومكافحة الإرهاب.



ومن جانبه، قال النائب حاتم باشات إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ومشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن الحادث الإرهابي في محيط معهد الأورام كان محاولة بائسة من جانب التنظيمات الإرهابية بعد نجاح السلطات المصرية في محاصرة الإرهاب، مشددا على أهمية تعاون الجميع في مواجهة الإرهاب على كافة المستويات الأمنية والفكرية والإعلامية.



وناقشت اللجنة مشروعا للبيان الختامي، تضمن إشادة بجهود النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، والمسئولية التي تتولاها لجنته بشأن العلاقات الثنائية بين البرلمان الإفريقي وجمهورية مصر العربية.



ونوهت اللجنة بالرسالة الافتتاحية للنائب طارق رضوان - والتي ألقاها نيابة عن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب -، وأكد فيها أهمية التعاون بين البرلمانات الإفريقية من أجل الصالح العام لشعوب إفريقيا.



وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على الموارد المائية للقارة الإفريقية ، والتوصل إلى رؤية شفافة ومشتركة في هذا الشأن، مثمنة الطرح الذي قدمه أمس الأول /الثلاثاء/ السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه بشأن أهمية تحقيق الإدارة المستدامة في هذا الملف.



وثمنت اللجنة العرض الذي طرحته أيضا الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حول الجهود المصرية في هذا الملف والتعاون مع القارة الإفريقية.



كما أعربت اللجنة عن تقديرها للعرض الذي قدمه السفير إيهاب فهمي ، نائب مساعد وزير الخارجية ومدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، بشأن مكافحة الإرهاب في مصر.



وثمنت اللجنة الزيارة الميدانية التي قامت بها أمس إلى هيئة قناة السويس، والعرض الذي استمعت إليه حول تحقيق أهداف التنمية من خلال التطوير والتوسعة التي شهدتها قناة السويس، معربة عن تقديرها للمواقع الأخرى التي قامت بزيارتها في مصر، والتي تعكس تراثها الثقافي والتاريخي.



وأشارت اللجنة إلى أنها تهنئ مصر كذلك على المشاركة القوية للشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدهم.

