رئيس الحركة الوطنية يصدر قرارات بتشكيلات هيئات مكاتب 15 محافظة

أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ قليل 15 قرارا تنظيميا لاعتماد تشكيلات هيئات المكاتب بـ 15 محافظة وفقا للتشكيل الذي اقترحه أمين المحافظة.



تضمن القرار اعتماد التشكيلات في محافظات : " القاهرة ، الاسكندرية ، الاسماعيلية ، دمياط ، الشرقية ، مطروح ، المنيا ، كفر الشيخ ، قنا، اسيوط ، المنوفية ، بور سعيد ، السويس ، سوهاج ، بني سويف ".



جاء ذلك عقب اجتماع مصغر عقده اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب مع الدكتور احمد الضبع الامين العام ونائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين عام التنظيم والدكتور طارق فؤاد امين المهنيين.



وقال اللواء رؤوف السيد علي ان القرارات هدفها في المقام الاول تنظيم دولاب العمل الداخلي بالأمانات الرئيسية والفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك اعتماد التشكيلات التي سبق وتم اقرارها من قبل امناء الحزب بالمحافظات.



وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية في تصريحاته قائلًا : رسالتي لكل الكوادر والقيادات الجديدة ان تجد وتجتهد وان تعمل باخلاص ليس لصالح الحزب فقط بل لصالح مصر كلها مشددًا علي ان كوادرنا الموجودة بالمحافظات سيتم اختيار من بينها مرشحينا للمجالس النيابية والشعبية والمحلية ونأمل ان يكون الجميع علي قدر المسئولية وان يقوم كل كادر داخل الحزب سواء كبر او صغر بدورة الوطني من خلال ممارسات فاعلة تثري العمل العام وتمثل اضافة للحياة السياسية كلُُ في إطاره الاقليمي.



وأردف اللواء رؤوف: أكلف الجميع بضرورة التواجد والانتشار وممارسة العمل الميداني والنزول الي الناس والاحتكاك بالجماهير وعدم الاكتفاء بالمكاتب والغرف المغلقة لتعريف الناس بمبادئ الحزب وكذلك توعية الجماهير بطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية والتي تواجه فيها اخطر حرب ضد الجماعات الارهابية المتطرفة مما يقتضي منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وتوحيد جبهتنا الداخلية من اجل ان تحيا مصر دائمًا وأبدًا بلدا عزيزا مكرما.

