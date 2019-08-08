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أخبار العالم

ترامب يعبر عن حزنه رغم قوة الدولار الأمريكي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:55 م
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، عن حزنه الشديد بسبب تضرر الصادرات الأمريكية على الرغم من قوة الدولار مقارنة بباقي العملات.

وهاجم ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بسبب سعر الفائدة المرتفع الذي يسهم في الإضرار بالمصنعين الكبار في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كرئيس لكم، يمكنكم أن تعتقدوا أنني سعيد بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أنني في الحقيقة لست كذلك".

قال ترامب إن مجلس الاحتياط يرى أن كل خطوة نخطوها خطأ لكننا مازلنا ننتصر جراء تلك الخطوات".

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