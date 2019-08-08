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مسجلا 52.59%.. ارتفاع معدل التضخم في السودان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:10 م
صدى البلد
عرفة البنداري
افادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم الخميس، بارتفاع معدل التضخم في السودان مسجلا نسبة 52.59% في شهر يوليو مقارنة بنسبة 47.78%، في يونيو، و44.95% لشهر مايو لماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الزيادة في معدل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والدخان والقمح والأرز واللحوم والبقوليات.

وبحسب الوكالة، بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر يوليو 54.14% وهو أعلى في المناطق الحضرية.

وأرجع بيان صادر الجهاز المركزي للإحصاء، الارتفاع إلى فصل الخريف. وسجلت ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة ارتفاعا في معدل التضخم، كما تأثرت حركة النقل أيضا بالإضافة إلى دخول موسم الحج الذي ساهم في ارتفاع تضخم مجموعة الترويج والثقافة وانخفض معدل التضخم في الولاية الشمالية انخفاضا ملحوظا تلتها سنار ثم النيل الأبيض.

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