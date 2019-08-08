على ربيع لجمهوره: مستنيكم فى العيد بمسرح مصر

نشر الفنان على ربيع صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر على ربيع خلال الصورة بملابس كاجوال وعلق "قائلا:"مستنيكو فى العيد مسرح مصر#على ربيع".



تنطلق الأحد المٌقبل العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض "مسرح مصر"، والتي تذاع حصريا على شاشة (إم بي سي مصر).



يذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع، نجم مسرح مصر، المسلسل الكوميدى "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركه فى العمل الفنانة صابرين والفنان صلاح عبد الله والفنان كريم عفيفى.

