محافظ القليوبية : إزالة 3545 حالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية انتهاء الأسبوع الثانى لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب" خلال الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.



وقال المحافظ إنه تمت إزالة 3545 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتمت الحملة بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بمختلف جهات الولاية.



وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.



وقال مرزوق: لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب متابعا أن المحافظة تولى اهتماما خاصا بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

