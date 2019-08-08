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محمود مسلم أول الحضور في عزاء عبد العظيم درويش مدير تحرير الأهرام.. صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:13 م
عزاء عبد العظيم درويش
عزاء عبد العظيم درويش
محمد بدران
بدأ عزاء الكاتب الصحفي الراحل عبد العظيم درويش مدير تحرير جريدة الأهرام، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، ويتلقى العزاء عدد من أفراد أسرة الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش والأصدقاء ورجال الصحافة المصرية.

كان أول الحضور، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعدد من الاصدقاء.

وشيعت جنازة الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش، أمس عقب صلاة المغرب، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، قبل دفنه في مقابر باب الوزير.


يذكر ان الراحل عبد العظيم درويش، التحق للعمل بمؤسسة الأهرام عام 1975، وتدرج في مناصبها على مدار ما يزيد على 44 عامًا؛ حيث عمل محررًا للشئون العمالية منذ التحاقه بالأهرام وحتى عام 1980، ثم محررًا للشئون الحزبية والبرلمانية حتى عام 1992، ثم نائبًا لقسم الآخبار حتى عام 1997.

وبعد مسيرة حافلة من العمل داخل مؤسسة الأهرام، أرسلته المؤسسة العريقة للعمل مديرًا لمكتبها بأثينا منذ يناير 1997 حتى يونيو 2002، ثم عاد ليرأس قسم الأخبار حتى 2005، ليقع الاختيار عليه بعدها ليكون مديرًا للتحرير منذ عام 2005 وما تلاها من السنوات.




محمود مسلم أول الحضور في عزاء عبد العظيم درويش مدير تحرير الأهرام.. صور
محمود مسلم أول الحضور في عزاء عبد العظيم درويش مدير تحرير الأهرام.. صور

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