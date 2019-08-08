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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين ترامب وأمير قطر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:11 م
ترامب وتميم
ترامب وتميم
أحمد سيف الدين
أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين.

ووفقا لما نشرته رويترز الإخبارية، بحث كل من ترامب وتميم خلال الاتصال الهاتفي، آفاق التعاون بين البلدين وكيفية تطويرها، إضافة إلى أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وتحدث تميم مع ترامب بشأن تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في الدوحة.

جاء ذلك قبل أن يعلن ترامب أن طهران تعاني من أزمة مالية وترغب بشدة في التحدث إلي الولايات المتحدة إلا انها تتلقي إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون.

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